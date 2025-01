Ilfogliettone.it - Marina Berlusconi contro Report: “Il peggior pattume mediatico-giudiziario”

Un servizio dedicato a Silvio, trasmesso domenica sera dasu Rai3, ha sollevato un’ondata di polemiche e reazioni indignate. A guidare la contestazione è, figlia del Cavaliere e presidente di Fininvest, che ha bollato ilage come “il”.La trasmissione è accusata di aver riproposto vecchie e infondate insinuazioni di presunti legami trae la criminalità organizzata, riaprendo ferite giudiziarie ormai archiviate da tempo. “È stata un’operazione scorretta, priva di basi logiche e costruita su accuse già smentite dai tribunali – ha dichiarato– rimestando in un bidone di falsità per quasi due ore”. “Si è trattato di un’operazione scorretta e priva di basi logiche – ha dichiarato – un montaggio di accuse sconnesse e già smentite dai tribunali, ripescando persino brani di vecchie puntate e dando spazio a personaggi screditati”.