La previsione, casi demenza negli Usa rischiano di raddoppiare entro 2060

Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Come previsto per altre aree del mondo, ancheUsa idisono destinati a impennarsi nei prossimi anni. In un nuovo studio, pubblicato su 'Nature Medicine', si stima che raddoppierannoil. Secondo ladegli autori, infatti, il rischio di sviluppare una forma didopo i 55 anni tra gli americani è ora del 42%, più del doppio del rischio calcolato da studi precedenti. Questo dato, chiariscono gli autori, si traduce in una stima di mezzo milione diquest'anno, che salirà a 1 milione di nuovil'annoil. Lo scenario tracciato nel nuovo lavoro - frutto di una collaborazione finanziata dai National Institutes of Health (Nih) con la NYU Langone Health, che include anche autori della Johns Hopkins University e di altre istituzioni statunitensi - deve far riflettere, dicono gli esperti.