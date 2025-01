Lanazione.it - Detenuto sequestra poliziotto e lo minaccia con una lama, tensione al carcere di Terni

, 14 gennaio 2025 -, paura ed esasperazione al cercare di, dove al termine di una rissa, unhato un assistente capo di polizia penitenziariandolo al collo con una lungadi una forbice. A darne notizia Donato Capece, segretario generale del Sappe, che torna anche sul problema della gestione sicura dei penitenziari. ''Per avere unsempre più sicuro occorrerà pensare ad un insieme di misure e strategie che rendano la vita dei detenuti sicura, quella degli agenti meno problematica e quella della macchina meno complessa e più efficace. Va bene la tutela dei diritti, - afferma Capece - ma si parta da quelli dei poliziotti, delle persone per bene e degli stessi detenuti che scontano la pena senza macchiarsi di nuovi crimini e reati. Ogni giorno nelle carceri italiane, per adulti e minori, succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre.