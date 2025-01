Liberoquotidiano.it - "Carlos Alcaraz vuole alzare il trofeo?": il ruggito di Jannik Sinner, come liquida lo spagnolo

punta giàAlacaraz per la vittoria finale degli Australian Open. Il numero uno al mondo ha iniziato questa edizione degli Australian Open nel migliore dei modi. L'esordio contro Jarry è stata una mera formalità: il cileno è stato archiviato in soli tre set. "Lui ha giocato molto bene, ha un grande potenziale. Sono stato forte mentalmente: certe partite complicate le vinci — o le perdi — per pochi punti fondamentali", ha spiegato nel post partita. Ora l'azzurro è concentrato sul prossimo appuntamento, che lo vedrà gareggiare contro Tristan Schoolkate. "Ho cominciato a studiarlo, non ho mai giocato con lui", ha confessato l'azzurro. Il numero uno al mondo, sentito da Repubblica, ha risposto a una provocazione di Carlo. Losi è detto convinto diila fine torneo.