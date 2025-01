Iltempo.it - Allarme Fentanyl, dopo il boom negli Usa sta per sbarcare in Italia. Rischiamo di essere travolti

Leggi su Iltempo.it

Il, droga sintetica potentissima e devastante, è ormai il simbolo di una crisi che sta mietendo migliaia di vittimeStati Uniti e che rischia di travolgere anche l'. Per comprendere le dinamiche di questa emergenza e costruire una risposta efficace, la Cooperativa San Bernardo, in collaborazione con Ripartiamo Aps, ha svolto una missione nel quartiere di Kensington, a Philadelphia. Quello che la cooperativa ha trovato non lascia spazio a dubbi: il, spesso mescolato ad altre sostanze, è una minaccia che va affrontata subito, prima che prenda piede anche nel nostro Paese. A Kensington, un luogo ormai conosciuto come il «ground zero» della crisi degli oppioidi, la delegazione ha toccato con mano le conseguenze di questa piaga. «Le persone vivono e muoiono per strada», ha dichiarato Pino Natale, direttore generale della cooperativa e responsabile della missione.