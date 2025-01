Lanazione.it - Ucciso a 17 anni: dopo una telefonata il branco si è armato con bastoni e coltelli

Firenze, 13 gennaio 2025 – Succede tutto in pochi minuti, forse addirittura secondi. Un fazzoletto di strade, una combinazione di spazi, punti di ritrovo e luoghi dove di solito la vita scorre. Stavolta no. Erano le cinque e mezzo, ma domenica 29 dicembre a Campi Bisenzio ha vissuto un’alba turbolenta, culminata nell’omicidio del 17enne di Certaldo Maati Moubaki. Luoghi e orari sono scanditi, grazie a telecamere e testimoni, negli atti dell’inchiesta che venerdì ha definitivamente raggiunto un punto di svolta, con l’arresto di tre presunti responsabili: Francesco Pratesi, 18, Denis Mehmeti, 20, e Ismail Arouizi, 22, tutti di Campi Bisenzio). Ma anche man mano che il castello probatorio diventa più nitido, c’è un punto che resta annebbiato nei racconti di chi, in un ruolo o nell’altro, fosse presente nella domenica di sangue di Campi Bisenzio: cosa abbia acceso quella scintilla di violenza feroce, cieca, ingiustificata.