Ilrestodelcarlino.it - Trenitalia Tper assume 15 nuovi macchinisti per l'Emilia-Romagna: quando e come candidarsi

Bologna, 13 gennaio 2025 – Insono in arrivo futuri. L’impresa appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce il trasporto per l’, in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro,rà 15operatori da inserire nel team responsabile, che ogni giorno conduce oltre 900 corse regionali. Per, sarà possibile partecipare alla selezione fino alla mezzanotte del 31 gennaio, secondo le indicazioni disponibili sul sito di, nella sezione “Lavora con noi” o direttamente sul sito “Lavora con Ttx”. I futuriavranno il ruolo di responsabile della conduzione dei mezzi ferroviari e lavoreranno in costante sinergia con il capotreno e la sala operativa. Si uniranno alle 163 persone che sono state assunte nel passato anno, con un’età media di 27 anni.