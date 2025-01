Lanazione.it - San Donato, domenica bestiale. Al Ghiviborgo basta un gol

SanTavarnelle 01 SANTAVARNELLE (4-3-3) Leoni; Pecchia (57’ Manfredi), Croce, Cellai, Bruni (58’ Maffei); Dema (77’ Calonaci), Falconi (83’ Seghi), Purro; Senesi, Gubellini, Doratiotto (68’ Menga) all. Bonuccelli.(4-3-3) Gambassi; Lopez, Bura, Conti, Giannini; Barbera, Campani, Vari (75’ Noccioli); Fisher, Nottoli (72’ Signorini), Gori (45’ Bifini) all. Bellazzini. Arbitro: Monti di Como Marcatori: 42’ Gori Note: espulsi 89’ Purro; ammoniti Pecchia, Campani, Bonuccelli (all.), Dema, Doriatotto, Signorini TAVARNELLE - Troppo poco SanTavarnelle quello visto ieri al Pianigiani per unal quale èto un gol per vincere la partita. È stato un SanTavarnelle fin troppo evanescente, specialmente nella ripresa quando si è ricordato solo negli ultimi 10 minuti di essere sotto di un gol.