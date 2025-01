Formiche.net - Promessa mantenuta. All’Ucraina il primo assegno del G7

L’inizio dell’anno ha portatoi primi, veri, fondi nell’ambito del prestito G7, da ripagarsi con gli interessi sugli asset russi immobilizzati. Nelle casse statali di Kyiv finiranno, dunque, 3 miliardi di euro, la prima tranche del contributo del Vecchio continente che, entro la fine dell’anno, dovrebbe prevedere altri 15 miliardi. L’onda è quella lunga del G7 di Borgo Egnazia che, sotto la presidenza italiana, ha sbloccato nel giugno dello scorso anno, l’accordo propedeutico all’erogazione dei fondi in favore dell’Ucraina e fortemente voluto dall’amministrazione uscente di Joe Biden.E adesso, la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, ha staccato il. Questo prestito, come ha tenuto a precisare la stessa Bruxelles, “garantirà la stabilità macroeconomica e offrirà la possibilità di ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia, come quelle energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto, strade e ponti.