Ilgiorno.it - Milano capitale dell’arte: la super galleria di Thaddaeus Ropac apre a Palazzo Belgioioso

– Segnali si erano già visti nella scorsa primavera, in concomitanza con la Biennale di Venezia e Miart, e l’apertura di un pop-up della neyworkese Lehman Maupin, in via della Spiga. E adesso si ha la conferma che “le strade” internazionale portano a, con l’annuncio rimbalzato sulle riviste specializzate, dell’arrivo di un “big” come, gallerista austriaco che sbarca acon una(280 metri quadrati) che aprirà i battenti nel prossimo autunno a(progettato dal Piermarini, teatro anche del suicidio di Raul Gardini nel 1993, ai tempi dell’inchiesta di Mani pulite), a pochi passi dal Teatro alla Scala e dalla Casa di Manzoni. Edificio considerato uno degli esempi più belli di architettura neoclassica in città. Insomma,è attrattiva per collezionisti ericchi anche per motivi economici.