Medio Oriente per i media israeliani vicino l’accordo per il rilascio degli ostaggi

ROMA (ITALPRESS) – Funzionarihanno reso noto aidel loro Paese chesugli, in attesa dell’approvazione di Hamas; i prossimi giorni saranno considerati “cruciali”. I funzionariaffermano che c’è stata una svolta durante la notte, con un potenziale accordo di cessate il fuoco per gliapparentementese approvato da Hamas. I dettagli di un potenziale accordo di cessate il fuoco per glisono stati concordati, con itori in attesa dell’approvazione finale dal gruppo terroristico palestinese, riporta Channel 12 news. Il notiziario afferma che lo sviluppo è “drammatico” e che il suo resoconto è stato approvato dal censore. Secondo Channel 12, la proposta è simile alin tre fasi discusso lo scorso maggio. I colloqui hanno ruotato in gran parte attorno a una proposta di accordo in tre fasi in cui i casi “umanitari”, tra cui donne, bambini, uomini over 50 e infermi, verrebbero rilasciati per primi.