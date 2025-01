Anteprima24.it - La Beach Republic entra a far parte del Welcome Sport Village: una nuova casa per il beach volley a Benevento

Tempo di lettura: 3 minutiDal 2014, laè un punto di riferimento per gli appassionati di: in questi 10 anni, professionisti e amatori delhanno frequentato il campo di Via Vittime di Nassiriya (nei pressi del mega parcheggio) per dedicarsi ad allenamenti, partitelle amatoriali, tornei professionali e percorsi formativi dedicati a questodinamico e appassionante.Oggi, la Rete di Economia civile Sale della Terra, insieme a Bruno Sparandeo e Luca De Gennaro, fondatori della, annunciano il trasferimento della scuola dalla location di Viale Vittime di Nassiriya al, un luogo dedicato alloe all’inclusione sociale, riaperto da “Sale della Terra” lo scorso luglio (dopo vent’anni di gestione sotto il nome “Olmeri” di precedenti proprietari, che lo hanno reso un pilastro dellodella cittadina sannita).