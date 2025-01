Quotidiano.net - Il padre del ragazzo morto: "Basta con le violenze nel nome di mio figlio"

di Marianna Vazzana "Per favore, fate solo manifestazioni pacifiche indi mio. Ramy avrebbe voluto così". Lo ribadisce Yehia Elgaml, ildi Ramy, il diciannovennelo scorso 24 novembre durante un inseguimento dei carabinieri. Quella notte il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni il 17 dicembre, era in sella a un TMax guidato da un amico che non si è fermato all’alt. Ieri, dopo gli scontri e leandati in scena nei cortei per Ramy a Roma e Bologna, la famiglia del giovane, in una nota, ha "condannato ogni forma di violenza e vandalismo" chiedendo che "la sua figura non venga strumentalizzata per fini che non hanno nulla a che fare con la nostra richiesta di verità e giustizia per cui abbiamo riposto massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine".