Con lo sviluppo e l’accessibilita’ al pubblico di un maggior numero di impianti di ghiaccio e neve, le barriere temporali e geografiche sono state abbattute, consentendo ai cittadini die delle aree circostanti di praticaretutto l’anno. Negli ultimi anni, la partecipazione a queste attivita’ e’ cresciuta in modo esponenziale. Nel 2018, oltre 600.000 persone hanno praticato pattinaggio e sci. Nel 2021 il numero e’ salito a 2,8 milioni e nel 2024 a 4,52 milioni.si sta rapidamente affermando comedi riferimento per glisu ghiaccio e neve in. Agenzia Xinhua