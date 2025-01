Chi è Mohammed Sinwar, il nuovo leader di Hamas che sta ricostruendo l'organizzazione dalle macerie

Leggi su Open.online

Quando ad ottobre Israele ha trovato ed eliminato dopo un anno di guerra Yahya, capo delle milizie di, molti pensavano fosse arrivata l’agognata svolta nel conflitto di Gaza. Tre mesi dopo, la realtà sul terreno nella Striscia racconta un’altra storia. A succedere all’architetto del 7 ottobre è stato il fratello minore. Sulla cinquantina, meno noto del fratello, il «giovane»si è dimostrato in questi mesi unalmeno altrettanto cocciuto ed efficace nella guida del movimento terroristico, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. È lui, in queste ore, a tenere col fiato sospeso il Medio Oriente e non solo sulla possibile fine della guerra: fonti israeliane fanno sapere che l’accordo per il cessate il fuoco negoziato a Doha è sostanzialmente cosa fatta, manca solo il suo via libera.