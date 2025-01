.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 14^ giornata

Leggi su .com

In C1 vincono il Pietralacroce e il Chiaravalle, pari per il Cerreto d’Esi. InC2 conquistano i tre punti Castelbellino, Dinamis Falconara, Real Fabriano, Aurora Treia e Polisportiva VictoriaVALLESINA, 13 gennaio– Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena in questa primadi ritorno, la 14^ complessiva, diC1 e C2 dia 5. Andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto nelle gare dello scorso fine settimana del futsal regionale.C1InC1, la 14^è stata molto positiva per le squadre anconetane. Il Pietralacroce, infatti, ha battuto 4-2 il Montelupone grazie alla doppietta di Rahali e ai gol di Storari e Frezzotti: i dorici restano saldamente al quarto posto in piena zona play-out. Torna alla vittoria il Chiaravalle alla prima uscita di mister Penna con Pacenti vice: la rete di Viola decide per 0-1 la sfida contro gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo, così i chiaravallesi escono dalla zona play-out.