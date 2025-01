Gamberorosso.it - A Genova c'è uno dei mercati più antichi d'Italia famoso per il cibo internazionale

C’era una volta e c’è ancora il Mercato Orientale di, il più antico e suggestivo mercato civico della città, luogo cardine per ricostruire la tradizione culinaria cittadina. E che oggi è anche approdo per turisti e genovesi in cerca di proposte gastronomiche internazionali.Genesi del Mercato orientaleLa data della costruzione ci riporta molto indietro nel tempo, nel 1699, quando i padri Agostiniani cominciano a costruire la chiesa di Nostra Signora della Consolazione e il suo convento tra la Porta di Santo Stefano e la Porta d’Arco. Quasi subito la costruzione del chiostro viene accantonata, le numerose colonne del porticato vengono murate, lasciando il posto a botteghe e a ricoveri per le merci. Ai piani superiori alloggi per gli Agostiniani ma anche appartamenti civili, nell’area interna prende forma un giardino.