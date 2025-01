Laprimapagina.it - Tragedia sul crinale di Punta Valgrande: tre scialpinisti perdono la vita sotto una valanga

Unasi è staccata intorno alle 12:45 sulest di, nel territorio comunale di Trasquera, Verbano-Cusio-Ossola, causando la morte di tre. Il tragico evento si è verificato in un’area al confine con la Svizzera, a quota 2.850 metri, dove il bollettino dell’Arpa indicava un rischio valanghe di livello 3 (“marcato”) sopra i 2.100 metri.A lanciare l’allarme sono stati due, sfiorati dal distacco della neve. Non è ancora chiaro se i due facessero parte dello stesso gruppo delle vittime o se si trovassero casualmente nella stessa zona, ma sono stati loro a estrarre i corpi dalla massa nevosa. Purtroppo, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei tecnici del soccorso alpino, non è stato possibile salvare i tre, deceduti probabilmente a causa dei gravi traumi riportati durante il trascinamento per centinaia di metri verso valle.