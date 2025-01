Zonawrestling.net - Sheamus: “Sono stanco di chiedere alla WWE di riportare la mia vecchia theme song”

Quandoè tornato in TV nell’aprile 2024, ha sorpreso i fan reintroducendo la sua sigla originale, “Written in My Face”. Tuttavia, a luglio la Superstar di lunga data è passata a una diversad’ingresso, lasciando molti fan – e lo stesso wrestler – a desiderare che lasigla rimanesse. Durante un’apparizione a Insight, l’irlandese ha affrontato proprio questa questione. Le sue parole“Mi manca quella canzone, l’avevo riportata in auge, ma non mi è stato permesso di tenerla.didi riaverla”. Per la cronaca, il ritorno di “Written in My Face” è stato un momento nostalgico per i fan, rendendo la sua successiva rimozione ancora più deludente. Sebbene l’attualeabbia i suoi meriti, molti continuano a sperare in un ritorno dell’iconica canzone.