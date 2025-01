Infobetting.com - Real Sociedad-Villarreal (lunedì 13 gennaio 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude ad Anoeta

Leggi su Infobetting.com

La partita cherà lasarà molto interessante e potrebbe anche essere una piacevole sorpresa per gli appassionati: si affronteranno due ottime squadre comee Villar, che proveranno a iniziare bene ilin Liga. I valenciani sono quinti in classifica, sembrano aver superato il periodo difficile grazie alla vittoria in casa .InfoBetting: Scommesse Sportive e