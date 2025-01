Formiche.net - Ecco la storia dell’U2 Dragon Lady. Il racconto di Vecchiarino

Leggi su Formiche.net

Signore e signori oggi viladell’U-2, che non è il gruppo musicale rock irlandese di Bono, che pure meriterebbe un lungo articolo, ma l’aereo spia progettato durante la Guerra Fredda dalla Lockheed, famoso per aver preso parte a diverse importanti vicende storiche. Ma partiamo dalladi questo velivolo.LA GUERRA FREDDA All’inizio della Guerra Fredda l’intelligence americana necessitava di una migliore ricognizione aerea strategica per sorvolare e fotografare le attività militari nell’Unione Sovietica e in altre nazioni comuniste.LA SKUNK WORKS I progetti iniziali per quello che sarebbe diventato l’U-2 furono creati dal guru dell’ingegneria della Lockheed Clarence “Kelly” Johnson nel 1953. Lavorando sotto il velo della segretezza nella famosa divisione Skunk Works, Johnson immaginò un aereo da ricognizione e sorveglianza leggero, in grado di volare ad altissime quote, al di sopra della portata del fuoco antiaereo sovietico.