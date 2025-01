Caso Sala niente estradizione in Usa per l’iraniano Abedini | il ministro Nordio chiede la revoca degli arresti

Leggi su Ildenaro.it

Ildella Giustizia Carlo“ha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta diper il cittadino iranianoNajafabadi Mohammad”. Lo comunica una nota del ministero della Giustizia. Ilera legato a quello della giornalista Ceciliadetenuta in Iran e rilasciata qualche giorno fa.“In forza dell’articolo 2 del trattato ditra il governoStati Uniti d’America e il governo della Repubblica italiana possono dar luogo all’solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo statoatti, non può ritenersi sussistente” si legge nella nota. La prima condotta ascritta al cittadino iraniano di “associazione a delinquere per violare l’Ieepa (International emergency economic powers act – legge federale statunitense) non trova corrispondenza nelle fattispecie previste e punite dall’ordinamento penale italiano” precisa la nota.