Caso Abedini il ministro Nordio ha chiesto la revoca degli arresti per l’ingegnere iraniano

Ildella Giustizia Carloha depositato alla Corte d’appello di Milano la richiesta diper il cittadinoMohammadNajafabadi, fermato il 16 dicembre all’aeroporto di Milano Malpensa. Il suoera ritenuto strettamente correlato a quello di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran il 19 dicembre e detenuta per 21 giorni nel carcere di Evin. Gli Stati Uniti, che avevano emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti, avevanola sua estradizione.La nota del ministero: «Nessun elemento a fondamento delle accuse rivolte ad»«In forza dell’articolo 2 del trattato di estradizione tra il governoStati Uniti e il governo italiano», si legge in una nota del ministero della Giustizia, «possono dar luogo all’estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo statoatti, non può ritenersi sussistente».