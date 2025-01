Oasport.it - Atletica, Elisa Molinarolo sale in quota e timbra il mondiale stagionale. Poi attacca il record italiano

Leggi su Oasport.it

si è messa in bella mostra al Palaindoor di Padova, cambiando marcia rispetto al poco brillante esordio: settimana scorsa non era andata oltre il 4.26 della misura di ingresso, questa volta la poliziotta ha superato 4.60 metri al primo assalto (in precedenza 4.30 alla seconda e un 4.50 impeccabile) ed è anche balzata in testa alle classifiche mondiali di salto con l’asta in questa annata agonistica (ma siamo soltanto agli albori di questo 2025).Nel weekend che ha segnato il pieno avvio dell’attività al coperto alle nostre latitudini, la veneta ha fatto capire di essere in crescendo di forma e ha cercato anche l’affondo a 4.67, un centimetro sopra al suoin sala siglato lo scorso inverno. La finalista delle Olimpiadi di Parigi 2024 (fu sesta ai Giochi con il personale di 4.