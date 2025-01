Liberoquotidiano.it - "Ucciso da razzismo di stato". Corteo per Ramy, bombe carta e petardi contro la polizia | Video

carte e fumogeniil supermercato In's nel quartiere San Lorenzo, alpera Roma di oggi, sabato 11 gennaio. Il market ha dovuto chiudere le saracinesche dall'interno per evitare grossi danni economici. I manifestanti stanno proseguendo sfilando per le vie del quartiere. Dopo il lancio die fumogenile camionette della, le forze dell'ordine hanno reagito caricando i partecipanti al presidio perin corso a Roma. Gli scontri sono avvenuti e, proseguono, in piazza dei Sanniti nel quartiere San Lorenzo. "Sono stati i carabinieri, giustizia per". Iniziano a radunarsi i manifestanti a Roma, a piazza dll'Immacolata, per il presidio per il 19enne morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri a Milano. Circa un centinaio di manifestanti al presidio nella Capitale organizzato da collettivi autonomi e gruppi studenteschi nel quartiere San Lorenzo.