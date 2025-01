Lettera43.it - Telefonata Meloni-Biden, Palazzo Chigi: «Straordinaria collaborazione su tutti i temi»

Giorgiaha trasmesso a Joe«il profondo ringraziamento e apprezzamento per laintrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e sudi politica internazionale, come confermato anche nell’ambito della Presidenza italiana del G7». Lo riferisce una nota disul colloquio telefonico tra i due leader: il presidente americano era atteso in Italia, ma ha dovuto annullare la visita a causa degli incendi che stanno devastando l’area di Los Angeles.Joe(Getty Images).Dasolidarietà per gli incendi in California, prosegue la nota, «ha voluto ricordare, in particolare, l’importanza del risultato raggiunto con l’accordo per l’erogazione a favore dell’Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati».