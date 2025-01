Gqitalia.it - Squid Game 2 alimenta il dubbio che lo show sia ispirato a fatti reali. Anzi, a ben due storie vere

Di enigmi e misteri irrisoltiè pieno, e grazie a2, una stagione che ha alzato notevolmente l'asticella, ha scombinato ancora di più le carte e posto sempre di più l'accento sulle questioni morali, e i conflitti, che muovono l'individuo e la società. Ma come reagireste se vi dicessimo che i giochi mortali della serie Netflix richiamano, in realtà, alcunirealmente accaduti, non molto tempo fa, proprio in Corea del Sud?Il creatore Hwang Dong-hyuk ha più volte dichiarato di essersia manga e anime giapponesi, pur ammettendo che alcune scene si rifanno a eventi della sua vita e alla storia e cultura coreana. Tra i riferimenti più accreditati ci sarebbero i licenziamenti di massa della SsangYong Motor Company - citati, anche, in alcune interviste dallo stesso Dong-hyuk - ma emergono anche alcune teorie e parallelismi che colleganoa uno degli episodi più oscuri della storia sudcoreana: la Brother’s Home, conosciuta anche come l'Auschwitz della Corea.