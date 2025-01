Roma scontri al corteo per Ramy Elgaml | bombe carta e fumogeni la polizia carica i manifestanti – Il video

Leggi su Open.online

Momenti di tensione stasera aldidedicato a, il 19enne morto dopo un inseguimento dei carabinieri per le strade di Milano, la notte del 24 novembre scorso. Sono avvenutitra ie le forze dell’ordine all’altezza di piazza dei Sanniti, nel quartiere di San Lorenzo. Lahato i partecipanti in risposta al lancio dicontro le camionette. Sono stati rovesciati anche alcuni bidoni della raccolta del vetro. La tensione è salita poi all’altezza di piazza dell’Immacolata dove sono stati lanciati oggetti contundenti. Successivamente, la tensione è rientrata e ilè ripartito. Al presidio nella Capitale era presente anche il fumettista Zerocalcare.January 11, 2025 «Giustizia e verità pere Fares»«Giustizia e verità pere Fares», è lo slogan che guida ilorganizzato in più città, tra cui, Milano, Bologna e Brescia.