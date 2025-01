Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2025: soddisfazioni per Pesci

Leggi su Ultimora.news

Cosa prevede l'diFox per il 12? La Luna transita in Cancro, in queste 24 ore. I nati delavranno delle liete. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di domenica 12, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.12Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Potreste sentire un po' di tensione, soprattutto a causa di spese impreviste. Non lasciate che i pensieri del passato vi frenino in amore: concentratevi su ciò che vi fa stare bene. Toro - È il momento di agire sul lavoro, sfruttando le occasioni che si presentano. Non esagerate con gli impegni serali e cercate di non affaticarvi. In amore, lasciatevi coinvolgere. Gemelli - Siate prudenti sul lavoro, evitando conflitti e polemiche.