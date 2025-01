Ilfoglio.it - Noi che vediamo ancora l’oro di Roma. Lettera da un'incursione

Noi quando andiamo aci si alza presto. E’buio. La domenica, nessuno.è nostra mentre il cielo da pallido si colma di azzurro. Ecco, questo cielo: è il ponentino, è il mare, è la diversa latitudine? Noi Im, Incursori milanesi, commossi e insieme contrariati – giacché da una vita ci chiediamo perché vivere a Milano, quando qui c’è questo cielo. L’Incursore guarda ogni cosa come fosse la prima volta. Gianicolo, ore 7 e 30. L’Acqua Paola scroscia abbondante, e ha la limpidezza del mare di Gallura. Io vorrei entrarci, in quest’acqua: vorrei berla. Alle spalle, dal Belvedere,ci si palesa davanti regale, e ci zittisce. Poi, giù a Trastevere. Il tempo di affacciarci alla Basilica, sull’abside d’oro. Ma occorre andare, il tempo è breve. All’Aventino, ora. Dal Giardino degli aranci, in una foschia indaco, San Pietro è un’apparizione.