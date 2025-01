Calciomercato.it - Juve bloccata: nuovo infortunio e affare saltato

ko per il calciatore che complica i piani del club bianconero: la trattativa rischia di saltare definitivamenteCon il calciomercato ormai entrato nel vivo, lantus deve cercare di ottimizzare le tempistiche per regalare a Thiago Motta nuovi rinforzi. Complici i problemi numerici sia in attacco che in difesa, il club bianconero dovrà essere bravo a scegliere gli uomini giusti per il tecnico italo-brasiliano.Thiago Motta e Giuntoli riflettono sui rinforzi: a rischio l’Fullkrug (LaPresse) – calciomercato.itCristiano Giuntoli è al lavoro su più fronti e, così come per la difesa, anche in attacco sono valutati diversi profili. Piace tanto Marcus Rashford, su cui c’è anche il Milan, ma il primo nome della lista bianconera è quello di Kolo Muani. Potrebbe invece sfumare definitivamente un’altra opzione per l’attacco bianconero, quella che porta a Niclas Fullkrug.