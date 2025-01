Dilei.it - “Gerardina Trovato ha rifiutato Ora o mai più”: la lettera a Marco Liorni

Leggi su Dilei.it

C’è grande attesa per il ritorno di Ora o mai più. Il programma ideato da Carlo Conti e condotto per due edizioni da Amadeus, torna infatti in onda dopo anni di pausa e di richieste da parte del pubblico ma, chiaramente, con un avvicendamento in conduzione. A guidare lo show dedicato agli artisti che intendono recuperare la propria carriera artistica è, volto amato e rassicurante della prima Rete, che in prima persona ha spiegato le ragioni del forfait di. La cantautrice di Gechi e Vampiri ha però dato una sua personale versione sulle vicenda, scrivendo unaaperta proprio al conduttore.Ora o mai più,replica a“Caro, come hai giustamente detto durante la conferenza stampa, non ci siamo sentiti direttamente.