Iltempo.it - Fi, Tajani sospende "Azzurrinvetta": è morto un militante

Rivisondoli (Aq), 11 gen. (askanews) - Antonioannuncia la sospensione della kermesse "", che si è aperta nel pomeriggio a Rivisondoli: "E'Luca", un delegato di Fi della Lombardia che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe precipitato dal quinto piano di uno degli alberghi tra Roccaraso e Rivisondoli. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo."Purtroppo non ho una buona notizia da darvi: il nostroLuca non ce l'ha fatta. Un grave incidente, accaduto in circostanze drammatiche, senza interventi esterni, ho parlato con l'autorità giudiziaria. sono in corso le indagini. purtroppo Luca non è più tra di noi. Chiedo un minuto di silenzio perché considerava Forza Italia la sua seconda famiglia". Con queste parole il segretario naizonale di Forza Italia Antonio, prendendo la parola in un momento di pausa della kermsse "Azzurinvetta" in corso a Rivisondoli-Rocacraso (Aq) ha annunciato alla platea a la scomparsa deldel partito,in circostanze drammatiche.