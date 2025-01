Oasport.it - Federica Brignone vince a St. Anton: “Sembrava di surfare: aggressiva e morbida, sono orgogliosa”

ha regalato grande spettacolo sulle nevi austriache, come aveva già fatto in occasione dei giganti di Soelden e Semmering,ndo la discesa libera di St.e conquistando il terzo successo stagionale in Coppa del Mondo. La fuoriclasse valdostana si è imposta per la prima volta in carriera in questa specialità (dopo aver già fatto festa in gigante, superG e combinata) e ha toccato quota trenta affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante.La 34enne, scesa con il pettorale numero 14 dopo aver firmato il miglior tempo nella prova cronometrata di giovedì, è stata strabiliante lungo tutto il pendio e ha vinto in 1:16.08, riuscendo a precedere di appena sette centesimi la svizzera Malorie Blanc, che con il pettorale numero 46 ha rischiato di fare saltare il banco.