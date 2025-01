Puntomagazine.it - Controllo straordinario a Bacoli: Due arresti per furto, denunce e sequestri da parte dei Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

Durante l’operazione, identificati 130 persone e controllati 43 veicoli, con diversedi materiali illeciti.Adella compagnia di Pozzuoli hanno effettuato un servizio didel territorio durante il quale hanno identificato 130 persone e controllato 43 veicoli.A finire in manette peraggravato M. P. , 52enne napoletano e il 36enne N. I., entrambi già noti alle forze dell’ordine.I due sono stati sopresi mentre rubavano alcune bottiglie di superalcolici in un supermercato di via Luciano.Durante la notte sono stati denunciati un 30enne e un 29enne fermati a bordo di un’auto con all’interno attrezzi utili all’effrazione di veicoli.Non sono mancati i controlli al codice della strada. Denunciato un 45enne a bordo di un furgone le cui targhe straniere e il libretto di circolazione sono risultati contraffatti.