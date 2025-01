Ilrestodelcarlino.it - Commissioni regionali . Sgambetto del centrodestra, slitta la nomina di Maria Costi

delal Pd sulle. Su sette sono stati scelti solo quattro presidenti, tra i quali i modenesi il Dem Gian Carlo Muzzarelli alle attività produttive e Annalisa Arletti di Fratelli d’Italia al Bilancio, votati all’unanimità. Dovrà aspettare un giorno invece, l’altra modenese del Pd, per essere ufficializzata alla commissione Cultura e Scuola. La sua commissione non ha raggiunto la maggioranza di quattro quinti prevista al primo turno. Come mai? Ilnon ha gradito lo spostamento voluto dal centrosinistra della delega della Cultura sotto la commissione Parità. Sia perché sarebbe stato più opportuno farlo attraverso una legge regionale ordinaria invece di una semplice delibera assembleare visto che la commissione Parità a suo tempo è stata istituita con una legge non con una delibera.