Carrarese Bruciati in poche ore 900 biglietti Tifosi pronti a invadere l’Arena Garibaldi di Pisa

È già tutto esaurito il settore ospiti deldi. Nel pomeriggio di giovedì iazzurri hanno polverizzato in pochi minuti gli oltre 900a loro disposizione e si preparano adesso all’invasione della città della Torre pendente per la delicatissima sfida fra i ragazzi di Calabro e quelli di Pippo Inzaghi. Non potranno fare lo stesso invece idello Spezia in occasione del derby con lain programma allo Stadio dei Marmi domenica 19 gennaio. La società marmifera ha confermato, attraverso una nota, le voci circolate negli scorsi giorni che prevedevano il divieto alla vendita deiper ispezzini: "Calcio 1908 – si legge – comunica di aver ricevuto in data odierna notifica di un provvedimento restrittivo relativo alla gara-Spezia con il quale viene vietata la vendita deiai residenti della provincia di La Spezia".