Allarme per la sanità italiana su Lancet | l’autonomia differenziata acuirà le disuguaglianze

Un cielo presago, ingombrato da cirrocumuli, fa da sfondo a un tricolore che sventola al centro dell’immagine. È la nuova coper­tina della prestigiosa rivista scientifica-Regional Health-Europe. Appena pubblicato, l’editoriale del volume 48 accenna alle previsioni di calo demografico a cui è esposto il nostro Paese: la popolazione potrebbe decrescere da 59 milioni (2022) a 54,4 milioni, entro il 2050.Senza mezzi termini, l’apertura del volume spiega che “una delle principali debolezze del sistema sanitario in Italia è l’infrastruttura frammentata dei dati sanitari“, in quanto non esiste un sistema unificato e centralizzato per documentare e condividere le cartelle cliniche elettroniche. Secondo gli autori dello studio pubblicato, “La causa principale è l’ampia autonomia regionale, con 20 regioni che operano in modo indipendente”, creando frammentazione normativa e inefficienze.