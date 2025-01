Ilfattoquotidiano.it - Trump primo presidente Usa pregiudicato, condannato (ma senza pena) per il caso Stormy Daniels. E il giudice gli augura buona fortuna

Ildi New York, Juan Merchan, haDonaldper ildei pagamenti alla pornostar. Ma il nuovoUsa, che tornerà alla Casa Bianca tra 10 giorni, ma non andrà in carcere e non riceverà neanche una multa. La condanna comunque macchia la fedinale di. Tra i poteri della presidenza degli Stati Uniti “non c’è” anche quello “di potere di cancellare il verdetto di una giuria”, ha detto ilconfermando il verdetto di colpevolezza, emettendo una sentenza di “rilascio incondizionato”, vale a direnessuna imposizione di, per tutti i capi di imputazione. Ilha spiegato, subito dopo la lettura della sentenza, che la decisione di non comminare alcunaè stata determinato dal suo imminente ritorno alla Casa Bianca. “Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l’immunità presidenziale”, ha detto ilrivolgendosi aleletto al quale alla fine hato “per il secondo mandato“.