Terza categoria | si ripartirà con le sfide Don Bosco-Sporting Forte e Gragnolese-Monti Seravezza campione d’inverno Ma nessuno alza bandiera banca

Salavetitia: 11 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Primato annunciato, nelle previsioni di fine estate e dopo 13 giornate rispettato. I versiliesi sanno che la concorrenza, tuttavia, non è certamente con labianca in mano. A scalare di quattro gradini c’è la coppia DonFossone edei Marmi che alla ripresa di sabato si sfidano a Carrara. I giallorossi di Paolo Ulivi con passo deciso hanno affondato quattro micidiali unghiate nel ventre dei cugini del Fosdinovo. Vittoria anche delloche nel primo sabato del 2025 ha violato il ’Rocchi’ infliggendo un pesante 3-0 al decimato Podenzana. Le lunigianesi, in area playoff, inseguono la capofila rispettivamente al quarto e quinto posto con 6 e 7 punti di distacco.