Lapresse.it - Supercazzola, da Amici Miei alla politica fino alla Treccani

Leggi su Lapresse.it

, l’invenzione lessicale nata nel film di Mario Monicelli ‘’ del 1975 a indicare una ‘frase priva di senso pronunciata con convinzione al fine di confondere l’interlocutore’, potrà essere considerata dai puristi parola non adatta alle aule parlamentari, ma è diventata ormai celebre e di uso frequente anche in.A riconoscerle valore lessicale è ora il Vocabolariodella Lingua italiana on line, con una voce del linguista Michele A. Cortelazzo, Accademico ordinario della Crusca e collaboratore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, nella rubrica Le parole della neo, ospitata su.it.Le ‘supercazzole’ in“Non so cosa capiranno gli storici del futuro – si chiede Cortellazzo – quando cercheranno di interpretare la replica del senatore Matteo Renzirisposta del nuovo Ministro della cultura Alessandro Giuli nel suo primo Question time (‘interrogazioni a risposta immediata’) del 10 ottobre 2024, secondo il quale ‘il punto politico è che sì, sicuramente, è stata ‘prematurata con scappellamento a destra come fosse antani‘ la risposta monicelliana del Ministro, ma il punto chiave è che lei non ha dato una risposta diculturale’, citando il noto tormentone di