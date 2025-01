Lanazione.it - Stasera il concerto del pianista Stipe Prskalo. Viaggio sentimentale tra i capolavori romantici

La stagione musicale 2025 degli Amici dell’Opera si apre con un evento d’eccezione. Il protagonista del venerdì musicale di oggi, 10 gennaio, nell’Aula magna del Seminario, in via Puccini 36, (ore 21.30) è il giovane e talentuosocroato, vincitore del 29° Concorso Pianistico Internazionale "Giulio Rospigliosi", Premio Schumann e Premio del Pubblico. Ilè unattraverso idel repertorio romantico e del primo Novecento, con i Papillons op.2 di Schumann, il Notturno in fa minore op.55 n.1 e la Ballata in fa minore op.52 di Chopin e le Variazioni su un tema di Corelli Op.42 di Serghei Rachmaninoff. Nato in Croazia nel 2003,ha ricevuto le sue prime lezioni di pianoforte all’età di otto anni. Si è formato sotto la guida di prestigiosi maestri e ha frequentato masterclass internazionali con grandi nomi del panorama musicale.