Perché M - Il figlio del secolo rappresenta un cambio di marcia epocale per la televisione

Preparatinon c'è niente che si sia visto negli ultimi anni che abbia scatenato o scateni la scossa che dà allo spettatore M - Ildel, la miniserie che esordisce oggi su Sky con i primi due episodi. Lo show televisivo che adatta il romanzo premio Strega di Antonio Scurati è un'opera così bella, coinvolgente, profonda e insieme pesante da digerire, che non è più nemmeno tv. È come se il cinema di Kubrick avesse incontrato il teatro di Dario Fo a un rave (la colonna sonora è firmata da Tom Rowlands dei Chemical Brothers), è come se il movimento delle sculture e i colori dei quadri di Boccioni fossero penetrati in una serie tv. La regia di Joe Wright conquista fin dai primi minuti e non molla mai la presa, assieme alla recitazione di un cast perfetto a ogni livello, a partire dal Mussolini di Luca Marinelli e quando arrivi al secondo, terzo episodio ti rendi conto quanto entrambe in realtà esaltino la sceneggiatura di Stefano Bises e Davide Serrino, fatta per rimanere impressa nella memoria già dalle prime battute (semplice, sintetica, diretta come una canzone di Vasco Rossi).