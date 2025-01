361magazine.com - Mocha Mousse: in arrivo un blush in crema per realizzare il make-up più di tendenza del 2025

Astra-up amplia la gamma Pure Beauty e cresce l’attesa su Instagram e Tiktok tra le creator di bellezza: il nuovo Pure Beauty Creamè in palette con il color Pantone del! I dettagli Astra-up beauty brand Italiano con 35 anni di expertise che parla il linguaggio del self-love offrendo prodotti dall’altissima performance, amplia Pure Beauty, linea caratterizzata da cosmetici formulati con un’alta percentuale di ingredienti di origine naturale.Alla gamma esistente si uniscono due nuove referenze dalle altissime prestazioni: Pure Beauty Eyeliner – un eye-liner in penna con punta fine in feltro e ad altissima pigmentazione – e Pure Beauty Cream, 4cremosi e pigmentati, in grado di rivelare la bellezza più pura. Tra questi, anche una tonalità che in tante non vedono l’ora di provare: una shade che ricorda l’ormai iconico, il color Pantone delda cui tutte le beauty addicted sembrano essere ossessionate.