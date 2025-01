Linkiesta.it - La flebile risposta dell’Europa alle provocazioni di Trump

È a dir poco sorprendente il modo in cui Giorgia Meloni ieri ha minimizzato la notizia di un presidente degli Stati Uniti che minaccia di invadere la Groenlandia. «Mi sento di escludere che gli Stati Uniti nei prossimi anni si metteranno a tentare di annettere con la forza territori che interessano loro», ha detto la presidente del Consiglio in conferenza stampa. «Credo che le sue parole siano più un messaggio ad alcuni altri grandi player globali piuttosto che rivendicazioni ostili nei confronti di quei Paesi». Dichiarazioni tanto più sorprendenti per una leader che si definisce sovranista, dal momento in cui si parla di un territorio sotto la sovranità della Danimarca, stato membro dell’Unione europea.Il problema è che è esattamente lo stesso atteggiamento tenuto in questi giorni dai vertici della stessa Unione europea, a cominciare da Ursula von der Leyen.