Ilgiorno.it - Internet via satellite, Regione Lombardia pubblica il bando che fa gola a Elon Musk e spaventa le opposizioni

Milano – Tra i fuochi di mille polemiche,hato ilda 6,5 milioni di euro per dotare le aree periferiche e montane del suo territorio di connessionesatellitare. La procedura sarà gestita dall’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (Aria) e tra le aziende che si preparano a concorrere per ottenere il contratto ci sarà sicuramente anche la società Starlink-Space X, guidata da, fondatore di Tesla vicinissimo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nonché uomo più ricco del mondo. La battaglia politica Nei giorni scorsi, l’ipotesi di un presunto accordo tra il governo italiano e Starlink per la fornitura di servizi di telecomunicazione aveva fatto insorgere lee numerosi esperti per il rischio di legare le infrastrutture digitali nazionali – e quindi tutti i dati veicolati attraverso di esse – a un uomo che fa parte del governo di una potenza straniera, benché amica, come gli Stati Uniti.