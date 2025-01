Ilrestodelcarlino.it - Il Ranch di Valentino Rossi si colora di rosa: dedica alle figlie per la 100 Km dei Campioni

Tavullia (Pesaro Urbino), 10 gennaio 2025 – E’ tutto pronto aldiper la prima giornata della 100 Km dei. Tutti i piloti sono già arrivati ieri a Tavullia per i primi quattro turni di prove libere, accolti dal padrone di casa, che da pochi giorni è diventato papà per la seconda volta. Ed è proprio a Gabriella, la secondogenita del Dottore e di Francesca Sofia Novello, che alnon poteva mancare una, tanto che alla porta d’ingresso spiccava un grandissimo fioccoin onore dell’arrivo della piccola. Ma anche Giulietta, la primogenita di, non ha voluto essere da meno: come racconta la compagna del Dottore attraverso i suoi canali social è lei “La Queen della 100”. Francesca posta infatti una foto della bimba (che indossa un grazioso piuminoto alla manifestazione che si sta tenendo a Tavullia) in braccio al suo papà, seguita da una foto della Novello abbracciata alla mascotte della 100 Km dei: un simpatico Leone.