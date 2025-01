Hanno chiamato i genitori Grande Fratello il telefono ha squillato a casa di Shaila | chi era

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importante svolta pere Lorenzo, sebbene ciò che stiamo per dirvi sarebbe avvenuto all’esterno dele dunque loro non sanno ancora niente. Ma questa novità potrebbe essere comunicata a breve ad entrambi i concorrenti, dato che si tratterebbe di qualcosa di troppo importante e che potrebbe rappresentare un cambiamento sostanziale.Infatti,e Lorenzo non sono ancora a conoscenza di questa situazione che per loro sarebbe a tutti gli effetti molto positiva. Persone che entrambi adorano avrebbero raggiunto un obiettivo importantissimo, che sta facendo impazzire di gioia anche i tanti fan della coppia.Leggi anche: “Aereo per Javier e Helena”.voluto informarli da fuori: “Attenti.”, svolta in arrivo pere Lorenzo ma ancora non lo sannoCi sarebbe stato un contatto non di poco conto tra persone vicinissime ae Lorenzo.