Dry January | ecco la sfida dei 31 giorni senza alcol

«Ubriacatevi, ubriacatevismettere! Di vino, di poesia o di virtù». Dispiace deludere gli amanti del bere, ma la celeberrima poesia di Baudelaire sarà modificata. Almeno per questo mese di gennaio bisognerà posare il fiasco. Nel vero senso della parola. Siamo infatti entrati ufficialmente nel “dry”,lanciata dal Regno Unito e che già sta spopolando in tutto il mondo. L’ obiettivo? Astenersi dall’per i primi 31dell’anno. Ma non solo. L’iniziativa, divenuta un vero e proprio trend social, sarà l’occasione per riflettere sull’eccessivo consumo delle bevandeiche. A questo proposito, in Inghilterra si è colta l’opportunità per avviare una vera e propria campagna istituzionale: un invito al sober living rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Non sono previsti premi per chi vince, ma i benefici per la salute non mancheranno.