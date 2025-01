Calciomercato.it - DIRETTA Bologna-Roma, Ranieri in conferenza stampa LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico giallorosso a due giorni dalla sfida al Dall’Ara contro il, per provare a risalire ancora la china dopo la vittoria nel derbySmaltita la sbornia per la vittoria nel derby, ladeve dare continuità per provare a scalare ancora posizioni in un buon momento di forma. I giallorossi hanno trovato un’identità e una discreta consapevolezza con Claudio, che però non ammette cali.Claudio– Screenshot YutubeA due giorni dalla complicatissima trasferta a, il tecnico giallorosso ha preso la parola in(ore 13.30) da Trigoria, in cui ha parlato del match ma anche del mercato.(IN AGGIORNAMENTO)L'articoloinproviene da CalcioMercato.it.